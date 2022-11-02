تفاصيل استعداد محمد منير لحفله اليوم بمهرجان الموسيقى العربية "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أجرى الفنان محمد منير ،مساء أمس الثلاثاء، أخر بروفات الإستعداد لحفله المقام في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية.

مصدر مقرب من الفنان محمد منير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" الكينج، أجرى 4 بروفات، في الأستديو الخاص بمنزله بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار فتحى سلامة، واستقر على تقديم 15 أغنية، برؤية موسيقية جديدة".

وتابع،:" وحرص الكينج، في آخر بروفة أقيمت مساء امس، على الاحتفال بعيد ميلاد عازف ترومبيت طارق رؤوف".

فرقة الفنان محمد منير، تولى قيادتها الموسيقار فتحي سلامة، الذي تولى توزيع العديد من الأغاني للكينج، وتضم، هشام جلال "كيبورد"، وعازف الدرامز حازم عبدالقادر، ونور عاشور "ساكسفون"، واندريا "باص جيتار"، واوسو "ليد جيتار"، وطارق رؤوف "ترومبيت"، وهشام عصام "عود"، وأشرف سعدان، ومحمد زتونة، وأحمد رزة، ورضا حنكش "إيقاعات"، وأحمد سعيد، وسامي هنداوي، وأحمد محمود أبا اليزيد، ولوبا "كورال"، ونادر محمد "المدير الفني للفرقة" ومهندسي الصوت عصام السحرتي، ومحمد فراج.

تذاكرالحفل، شهدت نسبة إقبال جماهيري كبيرة، عقب طرحها للحجز إليكترونيا، وانقسمت أسعارها إلى خمس فئات، وهي 2010، 1510، 1210، 581، و 410 جنيهات، ونفدت بالكامل.

الكينج محمد منير، من المقرر ان يقوم بإحياء ثاني حفل له بالإسيكندرية، مساء الخميس 10 نوفمبر، في "أليكس ارينا جويل فيستيفال"، بمنطقة سيدى جابر .

محمود عبد القادر "منظم الحفل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:" في إطار استعداداتنا الجادة لتقديم حفل أكثر قوة، من الحفل الذي تشرفنا بتنظيمه للكينج محمد منير، خلال موسم الصيف الماضي، عقدنا امس السبت جلسة مع الجهات الأمنية بالمحافظة، ولم يتم التطرق إطلاقا لفكرة التأجيل او الإلغاء، بالعكس وجدنا ترحيبا ودعما لتقديمه على أعلى مستوى، وبدأنا دراسة توفير كل السبل لتأمينه".

محمود أضاف،:" قمنا بتوفير معدات حديثة ضد المياه لتأمين الآجهزة،وكذلك المسرح بشكل تام، في حالة سقوط امطار، وليس لدينا أي قلق، بالعكس عادة وبحكم تجاربنا، تفاعل الجمهور وحماسه يكون أكبر في الشتاء".

وأكمل :" الحفل به مفاجآت عديدة، إلى جانب مشاركة المطرب عزيز مرقة، انضم أيضا المطرب أحمد فريد، في اول حفل له بعد نجاح أغنيته (لو جاي في رجوع)، التي حققت ما يزيد عن 31 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب".