توفيق عبد الحميد : الحلال والحرام في كل المهن وليس مقصورا على الفن "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان توفيق عبد الحميد أن الحلال والحرام من وجهة نظره موجود في كل المهن وليس مقصورًا على مهنة الفن فقط.

وكتب توفيق منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، :"الحلال والحرام في كل المهن دون استثناء، ليس مقصورًا على الفن فقط، الضمير والقصد والنوايا والإخلاص مربط الفرس".

ومن ناحية أخرى شارك الفنان توفيق عبد الحميد، في موسم مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "يوتيرن"، والذي عاد من خلاله للتمثيل بعد غياب 12 عاما، بمشاركة النجوم: ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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