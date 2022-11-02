موعد حلقة بهاء سلطان في برنامج "أنغام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان بهاء سلطان ضيفا على برنامج "أنغام"، الذي تقدمه الفنانة أنغام على قناة "dmc"، يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ونشرت أنغام برومو وصورًا من كواليس الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة :"انتظروني في حلقة جديدة من برنامج أنغام، يوم الخميس والجمعة الساعة 9 بتوقيت القاهرة على dmc، ويوم الخميس الساعة 10 ونص مساءً بتوقيت دبي على "dubai tv".

يذكر أن الفنانة أنغام أعلنت عن استعدادها لحفلها الغنائي الجديد في التجمع الخامس، وذلك في يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري، بمسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي.

وروجت أنغام للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، إذ شاركت بوستر حفلها، وعلقت عليه، قائلة: "مستنياكم يوم ١١/١١ في مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي التجمع الخامس، التذاكر متاحة الآن من خلال تيكتس مارشيه".