"بسبب حسابات أم نوسة".. هيفاء وهبي توجه رسالة دعم لـ يسرا اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسالة للفنانة يسرا اللوزي بعد تعرض ابنتها للتنمر بسبب ضعف سمعها.

وقالت وهبي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"،:" الإنسان اللي عنده مشكلة في حياته أحسن من 100 حد بيتنمر عليه، ممكن البنت لما تكبر تبقى أذكى وأحسن من كل العالم، المهم أن لا تتأثر لا البنت ولا والدتها".

وأضافت هيفاء وهبي: يسرا اللوزي أنا بحبها وربنا يخليلها بنتها، المهم متتأثرش والحمد لله أن البنت ليها أم قوية بتواجه مجتمع مريض، لكن في نفس الوقت في أشخاص واقفين جنبها وبيدعموها، احنا مش لازم نستسلم للمتنمرين، والمتنمر اللي بيسخر من طفلة دي خلقة ربنا، دي خلقة الله، وأي حد مش فاكر إنه ربنا هيحاسبه؟".

وتابعت وهبي:" لازم يكون في قوانين للسوشيال ميديا ولما نفتح حساب جديد نكتب رقم البطاقة علشان لما حد يتنمر نقدر نوصله، لكن لما بيكون اسم الحساب أبو نونة وأم سوسو مش هنعرف مين بيكتب إيه".

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تعرضت للتنمر مؤخرًا، بسبب تغير ملامحها في حفلها بالسعودية.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، وعلق الجمهور على ظهور باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، كتب أحدهم: "مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال"، وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليقا ساخرا" كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية"، أين هيفاء، وقال متابع مالذي حدث لوجهها؟".

وأعادت هيفاء، نشر فيديو يرصد رحلتها وظهورها داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الرياض منورة بأهلها.. مبسوطة بوجودي بينكم".

وكانت الصفحة الرسمية لقناة روتانا عبر "تويتر"، نشرت فيديو توثيقي لرحلة "هيفاء" داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، وحمل تعليق: "يا أهلا وسهلا بـهيفاء وهبي، نورتينا بالرياض".