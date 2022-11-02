النسخة “السودانية” من الفنانة بلقيس فتحي تُشعل مواقع التواصل!! والجمهور: سبحان الله يخلق من الشبه أربعين!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 12:54 مساءً - يُثير الشبه بين النجوم وبعض الأشخاص، انتباه واهتمام الجمهور، الذي لا يصدق في بعض الأحيان رؤية ملامح فنانه المفضل في وجه إنسان آخر، ولكن في الحقيقة الأمر وارد وطبيعي، فالفنانين بشر والمثل قال قديمًا: “يخلق من الشبه أربعين”، فلا عجب في الأمر.

الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي من أكثر الفنانات اللاتي تعرضن لمثل هذا الأمر، فبين كل فترة وأخرى تخرج إحدى شبيهاتها لتثير انتباه الجمهور وفضوله نحوها، وفي أحيان أخرى يشبهها الجمهور بشخصيات كرتونية.

لينا أنور شبيهة بلقيس فتحي

في فبراير من عام 2017 تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض مقاطع من الفيديو وبعضًا من الصور للإعلامية السودانية لينا أنور والتي قيل أنها شبيهة النجمة بلقيس فتحي.

بلقيس فتحي وشبيهتها السودانية الإعلامية لينا أنور

جمهور الفنانة بلقيس فتحي أكدوا أن الإعلامية السودانية لينا أنور تشبه بلقيس فتحي في بعض الملامح لحد كبير وهو الأمر الذي جعلهم يتناقلون الصور بالعديد من التعليقات.

الإعلامية لينا أنور شبيهة بلقيس فتحي

رحيل مفاجئ لـ”شبيهة بلقيس”

وتُوفيت المذيعة السودانية لينا أنور في شهر يونيه من هذا العام 2022 عن عمر ناهز 30 عامًا، إثر وعكة صحية مفاجئة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكانت الإعلامية الشابة لينا أنور، قد التي عملت سابقاً بقناة “الشروق”، ترقد في المستشفى في حالة حرجة.

الإعلامية السودانية الراحلة لينا أنور

والإعلامية السودانية من مواليد عام 1992، ودرست الصحافة والإعلام في إحدى جامعات الكبري بالسودان، وأثبتت الشابة تميّزها ومهارتها في العمل الإعلامي، وعملت في عدد من الإذاعات قبل عملها في قناة “الشروق” الفضائية، بحسب ما قالت مواقع إخبارية سودانية.

شبيهة بلقيس فتحي من عالم ديزني

في يوم 22 يوليو من عام 2016، طرحت شركة ديزني للرسوم المتحركة، أولى حلقات مسلسل إلينا من آفالور أو Elena of Avalor، المسلسل بطلته كانت أميرة جديدة تدعى إلينا.

بمجرد طرح صور وفيديوهات المسلسل، تداول عشاق بلقيس فتحي صورها، وأكدوا أن هذه الأميرة تحمل ملامح بلقيس بشكل لا يصدق، مشيرين إلى أنها على الرغم من كونها شخصية كرتونية، ولكنها بالفعل تشبه بلقيس إلى حد بعيد.

واستعرض المسلسل أحداث مغامرات إلينا، أول أميرة لاتينية لديزني من أميرات ديزني خارج سلسلة أميرات ديزني، وهي الأميرة إلينا، الأميرة المتوجة لمملكة آفالور بعد وفاة والديها على يد ساحرة شريرة تدعى شيريكي.

تعيش إلينا في العديد من المغامرات والصعاب التي تواجهها في تصريف شؤون الحكم والمملكة، والتي تستعين فيهم بأصدقائها الذين يساندونها من الساحر الشاب ماثيو، وابنه البحار نايومي، أختها إيزابيل، ابن عمها المستشار ستيبان بالإضافة إلى جدها وجدتها.

شبيهة بلقيس فتحي تثير ذهولها: أحسبها أنا

في نوفمبر من عام 2016، نشرت بلقيس فتحي صورة لإحدى شبيهاتها عبر حسابها الشخصي على موقع وتطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام“، فاجأت بها متابعيها الذين اعتقدوا للنظرة الأولى أنها بلقيس ذاتها.

المطربة الشابة بلقيس فتحي أرفقت صورة شبيهتها بتعليق قالت فيه: “يا كثر شبيهاتي كثراه.. احسبها أنا”.

صورة شبيهة بلقيس فتحي أشعلت إنستجرام بكثرة التعليقات التي احتوت عبارة يخلق من الشبه أربعين للتطابق الكبير بين ملامح بلقيس فتحي وهذه الفتاة التي تمتلك نفس ملامحها.

رحاب بخاري شبيهة بلقيس فتحي

في مطلع شهر مايو العام الماضي 2021، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، مجموعة من الصور والفيديوهات لشابة سعودية تدعى رحاب بخاري، قالوا إنها تشبه بلقيس فتحي إلى حد بعيد.

وشاركت رحاب بخاري متابعيها عبر حسابها على تيك توك، مقطع فيديو وهي تقلد حركات وغناء بلقيس في أغنيتها حالة جديدة، وهو ما لفت انتباه الجمهور للشبه بينهما، واستضافتها برامج منوعات فنية للتعرف عليها، كما تداولت المواقع أخبارها.

بلقيس فتحي: آخر شبيهاتها مصنوعة من الشمع

تمثال بلقيس فتحي في متحف مدام توسو في دبي، لفت انتباه متابعيها فقد وصلت درجة إتقان صنع التمثال إلى درجة مخيفة، لم يكن من السهل معها التفريق بين النجمة وتمثالها.

وتعد بلقيس أول فنانة عربية يصمم لها تمثال من الشمع داخل متحف مدام توسو، وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظات الأولى لإزاحة الستار عن تمثال بلقيس الشمعي، لتظهر بلقيس وهي تعبر عن صدمتها ودهشتها بعد رؤية التمثال، والتقطت الصور التذكارية معه وسط حالة من الذهول التي سيطرت على جمهورها الذي لم يستطع أحد منهم التفرقة بين التمثال والفنانة بسهولة.

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