مريضة سرطان تسافر 26 ساعة من فلسطين الى المانيا لحضور حفل راغب علامة!.. واغانيه كانب سببا في علاجها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 12:54 مساءً - أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلًا جماهيريًا في دوسلدورف ألمانيا بحضور نخبة من الجاليات العربية التي أتت من مختلف المقاطعات الألمانية والدول الأوروبية المجاورة خصيصًا لحضور الحفل.

ونظّمت الحفل شركة “لوستر إيفنت” لصاحبها عماد رفاعية بالتعاون مع ليدر إنترناشونال إيفنت مانجمنت، هذا وبيعت بطاقات الحفل بالكامل قبل شهر من موعده بسبب الإقبال الكثيف من الجماهير العربية الموجودة في أوروبا.

وفي لفتة إنسانية، وتزامنا مع شهر أكتوبر المخصّص للتوعية ضدّ الإصابة بمرض سرطان الثدي، استقبل راغب علامة الدكتورة لبنى إلياس، التي تحارب المرض بصلابة، على مسرح الحفل مهديًا إيّاها أغنية “نسّيني الدنيا”.

وقال راغب علامة ان الدكورة لبني الياس قد أمضت 26 ساعة سفر من فلسطين للوصول إلى ألمانيا لحضور حفل نجمها المفضّل، الذي وحسب تصريحاتها كان بأغانيه سببًا رئيسيًا في بثّ الفرح والأمل في نفسها أثناء فترة العلاج الصعبة، والتي كادت تودي بها إلى الموت.

والجدير بالذكر ان الفنان اللبنانى راغب علامة طرح مؤخرا فيديو كليب جديد، بعنوان “استمارة 6” من كلمات نادرعبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما، إيضا طرح فيديو كليب أغنية تحمل اسم “تعاليلى”، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.