مصطفى قمر يكشف حقيقة ارتباط نجله “تيام” بمايان السيد

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 12:54 مساءً - رد الفنان مصطفى قمر على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول ارتباط نجله تيام بالممثلة الشابة مايان السيد بعد ظهورهما معا في حفل منصة “شاهد VIP” .

نفي مصطفى قمر في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” وجود علاقة بين ابنه تيام ومايان السيد، مؤكدا على أنهما أصدقاء فقط وأنه يركز في الوقت الحالي على عمله ونجاحه بالوسط الفني .

فقال: “كل الكلام ده كلام فارغ وإشاعات، تيام بيتعامل مع كل صديقاته فى الوسط الفنى على إنهم إخواته .. أنا مبسوط إن تيام مركز الأيام دى إنه ينجح ويكون من نجوم الصف الأول” .