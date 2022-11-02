شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ميلان إلى دور ال 16بدوري الابطال يقرب بقاء لياو داخل الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية إيطالية أن الموقف الحالى لتجديد تعاقد النجم البرتغالي الشاب لياو، مهاجم نادي ميلان، ما زال يسيطر عليه الغموض فى الفترة الحالية، بعدما لم يتفق كلا الفريقين لإتفاق مادي حتى هذه اللحظة، حيث أن اللاعب يتمسك بسداد الفريق الإيطالى الغرامة الموقعة عليه لفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، بالإضافة إلى حصوله على 7 مليون يورو سنويًا.

وأكدت التقارير أن تأهل ميلان اليوم من دور المجموعات رفقة تشيلسي قد يساعد فى بقاء اللاعب مع الفريق، حيث من المنتظر أن تنتعش خزائن الفريق بما يقارب من 20 مليون يورو حال تخطيه لدور المجموعات، الأمر الذي قد يساعد الفريق فى تجديد عقد لياو لمدة موسمين قادمين.



لياو يتمسك بالحصول على 7 مليون يورو

ومن جانبه يتمسك اللاعب بقيمة تعاقده السنوي الجديد الذي ابلغ به إدارة الفريق الإيطالي، خاصة أن هناك من العديد الأوروبية الكبري ستوافق على دفع 7 مليون يورو فى الموسم الواحد فى سبيل التعاقد مع اللاعب، الشئ الذي يدركه مسئولى ميلان جيدًا، مما قد يجعل الفريق مضطرًا لقبول طلبات اللاعب المادية.



أزمة اللاعب مع لشبونة تؤخر التجديد

وتعد أزمة اللاعب مع نادي سبورتينج لشبونة والغرامة الموقعة عليه بسداد 25 مليون يورو للنادي البرتغالي تعرقل مفاوضات التجديد بعض الشئ،خاصة أن ميلان يحتاج لسداد ما يتخطي من 30 مليون يورو من أجل بقاء اللاعب موسم إضافى فقط مع الفريق.