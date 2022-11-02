أول صور تكشف حمل إيمي سمير غانم بشكل واضح.. بطنها منتفخة ووزنها زائد جدًا

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:43 صباحاً - تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن حملها وقرب استقبالها أول مولود لها، وذلك بعد ظهورها الأخير في عدة مناسبات فنية.

وقد رجح الجمهور صحة خبر حمل إيمي سمير غانم، بعد ظهورها في افتتاح “مسرحية أنستونا” للفنانة دنيا سمير غانم، ثم ظهورها في العرض الخاص لفيلم زوجها الفنان حسن الرداد، وهو “تحت تهديد السلاح”، والذي أقيم في الإمارات.

إطلالة إيمي سمير غانم

حيث تألقت إيمي بإطلالة غير واضحة، وظهرت ممسكة بـ تي شيرت مطبوعًا عليها بوستر يضم أبطال عمل الفيلم وأخفت به بطنها مما أثار الجدل بين متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الأجتماعي «إنستجرام» .

وعلّق بعض المتابعين على صورة إيمي سمير غانم، قائلين: “حامل.. باين معالم على الحمل على وجهها”، وغيرها من التعليقات المثيرة للجدل.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إيمي سمير غانم على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

حسن الرداد يوضح حقيقة حمل إيمي سمير غانم

وعلى الرغم من نفي الفنان حسن الرداد حمل زوجته؛ إلا أن علامات الحمل الواضحة عليها تثبت عكس ذلك، وذلك لارتدائها عدد من الطبقات والملابس الفضفاضة، واستخدام حقيبة يدها في مدارة انتفاخ بطنها.

إيمي سمير غانم تحاول إخفاء بطنه بحقيبة اليد

يُذكر أن الفترة الماضية، شهدت تداول أنباء بانفصال الفنانة إيمي سمير غانم، عن زوجها الفنان حسن الرداد، بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات، إلا أن الأخير نفى صحة تلك الأخبار، مؤكدًا أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأنه يفضل الاحتفاظ بأسرار حياته الزوجية بعيدًا عن وسائل الإعلام.

إيمي تحذر جمهورها من هذا الامر

يُذكر أن آخر ظهور لإيمي سمير غانم على “إنستجرام” كان حين نشرت صورة لصفحة مزيّفة باسمها على “فيسبوك” لتحذّر جمهورها من التعامل معها، وطلبت عمل “بلوك” لها مؤكدة أن علاقة لها بهذه الصفحة ولا بما يكتب عليها.

وعلّقت إيمي على الصفحة المزيفة كاتبةً: “ده مش أنا، دي صفحة مزيفة في الفيسبوك والناس بتصدق أنه أنا وللأسف بيكتبوا كلام غــ ريب عن لساني وأنا ماليش في السكة دي أصلاً… أعملوا بلوك للصفحة دي من فيسبوك… شكراً”.

إيمي سمير غانم بدون مكياج

وكانت إيمي قد نشرت قبل شهرين صورة جمعتها مع والدها النجم الراحل سمير غانم وظهرت في الصورة بدون مكياج أيضًا وعلقت بكلمات: “سمير حبيبي وأبويا وابني أنت السعادة في الدنيا ،يا رب أشوفك في الجنة، أرجو الفاتحة ، ربنا يرحمك يا بسبوس”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها إيمي سمير غانم الجمهور بصورها بدون مكياج، ففي إطلالة بحرية ظهرت النجمة المصرية بوجه وملامح طبيعية، واكتفت في إطلالتها بتنسيق أزيائها لتتناسب مع الألوان التي اختارتها وغلب عليها اللون البرتقالي.

أعاد الجمهور نشر صورة إيمي سمير غانم، والتي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات” معبرين عن إعجابهم بإطلالتها العفوية، كما تمنوا لها السعادة في حياتها خاصة وأنها أصبحت قليلة الظهور بعد فاجعة موت والديها على خلفية إصابتهما بفيروس “كورونا”.

واعتادت إيمي أن تشارك جمهورها خلال الفترة الماضية بعدد من الصور العائلية التي تحيي بها ذكرى رحيل والديها وتعبر من خلال كلماتها عن حزنها الشديد لفقدانهما، وهو ما يتفاعل معه الجمهور خاصة وأن النجم الراحل سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبدالعزيز كانا من أكثر النجوم المصريين شعبية.

الجمهور يُطالب إيمي سمير غانم بالعودة للتمثيل

طالب الجمهور، الفنانة إيمي سمير غانم، بالعودة للتمثيل من جديد بعد فترة غياب عن المشاركات الفنية بعد وفاة والديها النجم الكبير الراحل سمير غانم والنجمة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز.

جاء ذلك عقب نشر “إيمي” بوستر مسرحية “آنستونا” التي تخوض شقيقتها “دنيا” بطولتها، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: “ربنا يوفقك وينجحك يا حبيبتي”.

وتفاعل الجمهور مع رسالة “إيمي” لشقيقتها “دنيا” على السوشيال ميديا، إذ طالبوها بالعودة للظهور والمشاركة في أعمال فنية جديدة، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: “إيمي من وقت ما بعدتي عن الشغل واحنا مش لاقيين أي حاجة حلوة دمها خفيف نتفرج عليها”، “عقبالك يا إيمي، وحشتينا أوي ووحشتنا خفة دمك وتلقائيتك وعفويتك”، “طب وانتي إمتى هترجعي بقى؟”، “عقبال رجوعك انتي كمان يا إيمي”، “إمتى هترجعي للفن يا فنانة”، “عقبال ما تطلي علينا يا إيمي والله وحشتينا”، “يا إيمي انتي وحشتينا”، “وحشتينا أوي يا إيمي”، “ارجعي يا إيمي”.

وتُعد مسرحية “آنستونا”، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم الفنية، المسلسل الإذاعي “اتنين في واحد” الذي أذيع عام 2021، وشارك في بطولته محمد دياب، وأشرف زكي، وهو مسلسل إذاعي كوميدي حيث تعمل سناء مدرسة في إحدى المدارس الخاصة وتتصف باﻻحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة اﻻحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

كما خاضت قبله، بطولة مسلسل “سوبر ميرو” الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وإنعام سالوسة وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وملك قورة، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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