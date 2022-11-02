شكرا لقرائتكم خبر عن حسن كامي تألق فى "عزيز بيه الأليط" و"أنا وطني" .. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن كامي، إذ ولد يوم 2 نوفمبر عام 1963، ورحل عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2018.

قدم الفنان حسن كامي خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المختلفة سواء في الغناء أو التمثيل، والتي حققت نجاحا كبيرا، وانتشرت بشكل مذهل بين الجمهور وارتبط بها، ومنها أغنية "انا وطني" التي قدمها في فيلم "سمع وهس"، إذ جسد في الفيلم شخصية مطرب شهير يسرق الألحان والأغاني ليغنيها بصوته.

أما من أبرز الشخصيات التي جسدها حسن كامي، تأتي شخصية "عزيز بيه الأليط" التي قدمها في سلسلة "ناس وناس"، وهي شخصية شخص شديد الثراء يرتبط بعلاقة صداقة مع "الكحيت" الذي جسد دوره أحمد راتب.

وكانت لـ حسن كامي تجربة في تقديم الفوازير حقق نجاحا أيضا وهي فوازير "إحنا فين" مع سمير صبري وسماح أنور وشيرين سيف النصر، وعرضت عام 1994.

لكن مر حسن كامي في حياته بحادث ألمه كثيرا، وقال عنه في برنامج تليفزيوني "ربنا ما يوري حد اللي أنا شوفته"، إذ تحدث عن وفاة ابنه الوحيد شريف.

وأضاف الفنان كامي: كنت مسافرا خارج البلاد لإحياء حفل غنائي وفوجئت باتصال من زوجتي تخبرني فيه بوفاة ابننا، ولغيت الحفل على الفور وعدت إلى القاهرة.