شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خال نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، اليوم، خال الفنان محمد عبد الرحمن، إذ كتب نجم مسرح مصر عبر حسابه بموقع فيس بوك: البقاء والدوام لله انتقل إلى رحمة الله تعالى خالى العميد مؤمن مجاهد ربنا يرحمه ويغفرله يارب.

وتلقى محمد عبد الرحمن الكثير من رسائل التعزية من محبيه وأصدقائه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى.



محمد عبد الرحمن عبر فيس بوك

ومن ناحية آخرى بدأ محمد عبد الرحمن التحضير لأحدث مسلسلاته موعد على الغداء (اسم مؤقت)، والذى يتكون من 15 حلقة ومن المقرر أن ينافس به في سباق دراما رمضان 2023.

وعبر محمد عبد الرحمن عن حماسه لخوض تجربة العمل على المسلسل وصرح " المسلسل يجمعني لأول مرة مع المخرج كريم العدل والفنان كريم فهمي ومتحمسون لهذا التعاون، وسعيد أن يجمعنا عمل واحد وأتمنى أن يُعجب الجمهور".

ويشارك محمد عبد الرحمن بطولة المسلسل النجم كريم فهمي، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج كريم العدل وإنتاج كريم أبو ذكري، ومن المتوقع أن يعلن عن باقي أبطال العمل خلال الأيام القادمة.

وعرض مؤخرًا لمحمد عبد الرحمن في دور العرض فيلم "الدعوة عامة" الذي يشارك في بطولة النجوم أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى أزمات ومشاكل.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميديا فى الوقت الحالى، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.