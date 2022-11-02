شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل نجم البوب الأمريكى دافيدو غرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى نجل نجم البوب الأمريكى دافيدو فى منزله فى حادث غرق حسبما أفادت الشرطة الأمريكية، دافيدو ذو الأصول النيجيرية واسمه الحقيقى ديفيد أديليك لم يكن فى المنزل وقت غرق الطفل ليل الاثنين، وحسب ما نشر موقع ccb والدة الطفل تشيوما ورلاند كانت بعيدة هى الأخرى، بحسب بن هوندين الناطق باسم شرطة لاجوس.



وفاة نجل نجم البوب الأميركي دافيدو غرقا

هوندين أضاف أن السلطات تجرى مقابلات مع ثمانية من موظفى نجم البوب الذين كانوا فى منزله فى لاجوس، لم يتحدث دافيدو أو تشيوما ورلاند علانية عن وفاة نجليهما، بعد أسبوعين فقط من عيد ميلاد إفيانى الثالث.

الموسيقى الفائز بجوائز عالمية كان أعلن خطبة رولاند، وهى طاهية ذائعة الصيت عام 2019، وكان الاثنان أعلنا مؤخرا أنهما يعتزمان الزواج العام المقبل.

وعبر حاكم لاجوس باباجيد سانوو أولو عن حزنه لوفاة الطفل إفيانى، وكتب عبر تويتر قائلا "الموت يوجع القلب لا يمكن لأي كلمات أن تشفيه".

وقال بيتر أوبي، أحد المتنافسين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية النيجيرية المقررة العام المقبل، إنه لا يستطيع "تصور الآلام" التي يكابدها الأبوان.

قال نجم البوب النيجيري بيتر أوكوي عن دافيدو ورولاند في تصريح عبر إنستجرام "لا يوجد آباء يستحقون ما يمرون به الآن".