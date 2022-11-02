شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يحيي حفلاً غنائيًا فى مهرجان الموسيقى العربية الـ 31 .. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد منير لإحياء حفل غنائي اليوم الأربعاء على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

كما يستعد منير لإحياء حفلا غنائيا جديدا في في "أليكس ارينا جويل فيستيفال"، بمنطقة سيدى جابر في الإسكندرية 10 نوفمبر الجاري، ويشاركه الحفل الفنان عزيز مرقة، والمطرب فريد.

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل. وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.