بعد شائعات انفصالهما.. تامر حسني برفقة زوجته في افتتاح أحد المشاريع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - حضر الفنان تامر حسني رفقة زوجته الفنانة بسمة بوسيل حفل افتتاح المشروع الخاص برجل الأعمال تامر يحيى الذي يعد من أكبر مراكز تجميل الشرق الأوسط.

و قال تامر حسني، عن حضوره: "أنا فخور جداً بالمجهود الذي بذله تامر يحيى، في مشروع ضخم مثل هذا في مصر، وسعيد بأنني كنت السبب الرئيسي في سفره من أمريكا إلى مصر، واستقراره هنا لإيماني الشديد في قدراته ومهاراته".

وقدم تامرحسني في الحفل مجموعة كبيرة من الأغاني وسط صيحات وهتافات الحاضرين، مثل" هدلعني"، " حلو المكان"، " كل مرة"، " بنت الإيه" و" اختراع".

ولاحقت "تامر وبسمة" عدة شائعات خلال الفترة الماضية، حول انفصالهما عن بعضهما وهو ما لم يكن صحيحا على الإطلاق.

وكانت آخر أعمال تامر حسني فيلم "بحبك" الذي يُعد أولى تجاربه الإخراجية، ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، وغيرهم.