سالم راشد يكشف تفاصيل الفيلم القصير "المساء الأخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سالم راشد، تفاصيل الفيلم الأردني القصير "المساء الأخير"، منوها بأنه جاري الانتهاء من أعماله المونتاج استعدادً لعرضه في أكثر من مهرجان دولي خلال الفترة المقبلة.

وقال راشد، إن العمل بمثابة فكرة جديدة حول تناول موضوع الليلة الأخيرة في حياة الانسان، ومدى استيعابه لهذه الفكرة وما الذي يخطر ببال الأفراد إذا علموا أن هذه الليلة ستكون آخر ليلة في الدنيا.

وأشار سالم راشد، إلى أنه يقدم شخصية "جلال" وهو شخص قرر الانتحار خوفًا من أن يتوفى لوحده، بعدما تحدث في العمل عن حزنه الشديد مما وجد من مشاكل أجتماعية لأشخاص قريبين منه في الحياة.

وأعرب عن أمله في أن يحظى الفيلم على إعجاب جماهير الوطن العربي، خاصة في ظل تناوله فكرة جديدة ومهمة في حياة الإنسان، كما أعرب عن أمله في أن يشارك الفيلم في العديد من المهرجانات المحلية والدولية عقب طرحه.