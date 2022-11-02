شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ينتهى من تسجيل أغنية " لو تخاصمنى" ويطرحها غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم اللبنانى وائل جسار من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لو تخاصمني"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي، ومن المقرر طرحها غدا الخميس .

وطرح المطرب اللبناني وائل جسار، مؤخراً، أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

كما طرح وائل جسار مؤخرًا، أغنية "عيان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة .

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من اخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.