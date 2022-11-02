وصلة رقص لـ هيفاء وهبي احتفالا بنجاح حفلها في السعودية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 02:47 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على طريقتها، بمناسبة نجاح حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، وذلك برفقة أصدقائها في القاهرة.

وتداول جمهور الفنانة هيفاء وهبي مقطع فيديو، يوثق لحظات احتفالها بين أصدقائها من خارج الوسط الفني، بحفلها في الرياض الذي أحدث نجاحاً كبيراً عند الجمهور السعودي.

وظهرت هيفاء وهبي في مقطع الفيديو، وهي ترقص مع أصدقائها على أنغام أغنيتها “أنا هيفا”، التي أصدرتها في عام 2005 على طريقة الفيديو كليب.

يذكر ان هيفاء كانت قد ردت من خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه عبر قناة MBC مصر على حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخرا قائلة: “هذا الموضوع لن يستوقفني، وممكن يحصل مع أي حد، والرد الطبيعي هو ظهوري قدام الملايين على الهواء مباشرة، هي دي هيفاء فنيا وشكلا”.

تابعت: “مش هيستوقفني موضوع بهذه التفاهة، أو حملة مبرمجة معروف إن وارها أشخاص ده هدفهم، لإني في المقابل موجودة في بلد راقي جدا وحدث فني كبير أحسد عليه”.

وأكملت: “من الواضح جدا إني مستهدفة، وخصوصا كل ما الله يعطيك تقدم بحياتك ونجاح بيطلع لك أشخاص يبهدلوا صورتك، وأقول لهم ألعبوها أذكى المرة الجاية”.