شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تختتم غدا حفلات مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم غدا الخميس النجمة أصالة آخر أيام حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

وانطلق الخميس قبل الماضى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.