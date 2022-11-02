شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبدالحكيم عن أغنية "فيها حاجة حلوة": مزيج بين الأصالة و"الشقاوة" وتعبر عن حالة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ريهام عبدالحكيم، عن تشرفها وسعادتها بأداء أغنية "فيها حاجة حلوة"، مؤكدة أن الأغنية كُتب لها النجاح قبل أن تؤديها، حيث إنها تمنح طاقة إيجابية لكل من يسمعها وكل الناس تحفظها وتغنيها.

وأرجعت عبدالحكيم، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الحياة"، الفضل في نجاح هذه الأغنية أن الكلمات مكتوبة بواسطة أيمن بهجت قمر، وكذلك الألحان للأستاذ عمر خيرت، موضحةً أن الكلمات جميلة واللحن معبر، وتجمع بين الأصالة والهدوء والحنان وكذلك "الشقاوة".

وأضافت، أغنية "فيها حاجة حلوة" تعبر عن حالة مصر، معتبرةً تلك الأغنية البصمة الفارقة في أعمالها، نظرًا لحب الناس لها، ودائمًا ما يطلبونها منها أن تغنيها.