شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلا بالسعودية 3 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم الكبير عمرو دياب حفلا بالممكلة العربية السعودية، يوم 3 نوفمبر الجاري، وهو الحفل الذى نفدت تذاكره بالكامل.

وتألق الهضبة عمرو دياب، خلال حفله الغنائي في ختام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى عقدتها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".

وبدأ الهضبة عمرو دياب الحفل بأغنية "يا أنا يا لأ"، وسط تفاعل الجمهور معه بترديد كلمات الأغنية والرقص على أنغامها، وقدم على مدار أكثر من ساعة متواصلة عددا كبيرا من أشهر أغنياته منها "ده لو اتساب"، "بحبه في دلعه"، "برج الحوت"، "أنت الحظ"، وياه"، "زي ما انتي"، و"ب ح ب و ك"، "اللوك الجديد"، "تنسى واحدة"، "قدام مرايتها"، "يتعلموا"، و"نندم".

وقال الهضبة عمرو دياب: "إيه الحفلة الحلوة دي، بيسعدني وبيشرفني إني معاكوا واحنا بنحتفل بمرور 50 سنة محبة ما بين دولتين شقيقتين ربنا يديم المحبة بينا".