شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأجمل أغانيها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانى زمن الفن الجميل منها "أنا قلبي دليلي" و"يا تمر حنة" و"أروح لمين" وميدلي لأغاني وردة، كما قدمت عددا من أغانيها منها "فيها حاجة حلوة"، و"خاتم سليمان"، و"شكله طيب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وانطلق الخميس قبل الماضى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.