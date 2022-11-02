شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى يدخل مراحل المونتاج والمكساج تمهيدًا لطرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد عبد الوهاب لـ"الخليج 365"، إنه أوشك على الانتهاء من مونتاج ومكساج فيلم "مستر اكس" بطولة النجم أحمد فهمى، مشيراً إلى إنه على نهاية نوفمبر الحالي سيكون انتهى من المونتاج كاملا حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في أي وقت، لافتاً إلى إنه يتمنى ان ينال الفيلم إعجاب الجمهور، لاسيما أن الفيلم يضم عدة عناصر للنجاح أبرزها قصة العمل ، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف .

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فى السينما فيلم "العارف" الذى تم عرضه العام الماضى، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.