ريهام عبدالحكيم تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

تألقت المطربة ريهام عبدالحكيم، في حفلها ضمن فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان الموسيقى العربية، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وحضر الحفل حشد كبير من جمهور الفنانة ريهام عبدالحكيم، التي صعدت على خشبة المسرح ووجهت الشكر لمنظمي المهرجان وعلى رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

كما قدمت ريهام عبدالحكيم عددا من الأغاني منها: "القلب ولا العين" للفنانة سعاد محمد، "أنا قلبي دليلي" للفنانة ليلى مراد، "سألوني الناس" للفنانة فيروز.

وتفاعل الجمهور مع فقرة "ريهام" الغنائية التي قدمت فيها أيضا أغاني: "فيها حاجة حلوة، كل الكلام، يا تمر حنة، عاشق سارح في الملكوت، أروح لمين".

الحفل تم نقله إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بدلا من مسرح النافورة، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما شارك في الحفل الفنان همام إبراهيم.