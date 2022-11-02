هبة مجدي أنيقة وجيهان خليل بـ مكياج جذاب.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نور إيهاب

نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها خلال تواجده في مطعم في مدينة "دهب".

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، من أحدث ظهور لها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ميساء مغربي

نشرت ميساء مغربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان كلاسيكي أنيق، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان أنيق، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.