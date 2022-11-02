سوسن بدر تنشر مقطع فيديو تجربة أداء لشخصية "نفرتيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر مقطع فيديو تجربة الأداء التي أجرتها لتجسيد شخصية "نفرتيتي" في فيلم "إخناتون" مع المخرج شادي عبد السلام، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة سوسن بدر على مقطع الفيديو قائلة: " أنا أتأخرت شوية ع الترند ده أنا عارفة، بس أهو تجربة أداء لدور نفرتيتي مع العظيم شادي عبد السلام".

وعلقت الفنانة جومانا مراد قائلة: "قمر"، بينما علق أحد المتابعين: "الجمال المصري العربي الأصيل".

وتشارك الفنانة سوسن بدر في بطولة مسلسل خليجي يحمل اسم "ولد أمه" ويشاركها بالعمل، جمال الردهان، محمود بو شهري، أحمد السلمان، نور الدليمي، أحلام حسن، حبيب غلوم وشيماء رحيمي، ومن تأليف فهد العليوة، إخراج حسين دشتي.