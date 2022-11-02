"مش عايزة التريند".. ميار الببلاوي توجه رسالة: نفسيتى تعبت وجالي اكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الفنانة ميار الببلاوي أنها لن تظهر في أي برامج تلفزيونية إلا بعد التأكد من طبيعة أسئلتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت: " أنا مش هدافع عن نفسي ومش هقول إنى صح بس ربنا شاهد إنى بتكلم بعفوية ومبعرفش اتخابث ولا قصدي أي إساءة لأي حد من زملائي اللي بحبهم وبقدرهم وبعتز بأي عمل شاركتهم فيه طوال السنين اللي فاتت وأنا لا عاوزة أجيب سيرة الفيلم ولا المشهد ولا يشرفنى ونفسي أنسى والناس تنسى بس معرفش ليه بعد ٢٥ سنة بينبشوا في الماضي".

وتابعت: "فيه فنانات عاملين مئات الأفلام وفيها مشاهد نسأل الله المغفرة اشمعنى ميار اللي لازم تترجم وتتبهدل وكل اللي عاوز يعمل شو يبقى عليا أنا برفض كل يوم مقابلات في برامج لكن مروة صبري أخت زميلتى عبير وبحبهم هما الاثنين غير كده أنا حرمت أي مقابلة غير لما أعرف طبيعة الأسئلة، وهركز في كل كلمة ومش هذكر أسماء ولا مواقف بس الصحفيين واليوتيورز يرحموني من العناوين اللي ملهاش علاقة بالكلام اللي جوه الفيديو".

وأضافت: "وبالنسبة للتريند اللي أنا عاوزه اركبه حد الله إني أركب التريند بشتيمة الناس ليا وعلشان أكد لكم أنا محولة موبايلي ومبردش على أي صحفي، أنا نفسيتى تعبت وجالي اكتئاب وابني مضايق جدا وأختي كده كفاية وبالنسبة لإني بعمل كده علشان أنا اتنسيت وعندي حب للظهور قولوا اللي يعجبكم أنا ناجحة في برنامجي ولله الحمد وراضية بيه ولو جالي شغل ده رزق أشكر عليه ربنا، مجاليش مش هلجأ للطرق الرخيصة دي علشان أشتغل وبالنسبة للميكب والرموش والضوافر حاضر هطلعلكم زومبي علشان أبقى كده واجهة للحجاب دا كل اللي عندي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".

يذكر أن ميار الببلاوي ممثلة ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، وارتدت الحجاب.

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