فيديو| محمد سامي يطعم مجموعة من النسانيس.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو أثناء إطعام عدد من النسانيس الصغيرة، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي على مقطع الفيديو قائلة: "أحببته"، وأضاف محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان تعليقا برمز "قلوب حمراء"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مناظر جميلة قوي".

يذكر أن المخرج محمد سامي كشف صورا من كواليس تصوير مسلسله الدرامي الجديد "العمدة" الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان، ويُعرض في دراما رمضان 2023.

ونشر سامي، الصور، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلا: "تصوير العمدة".

ويجسد بطل العمل محمد رمضان، خلال الأحداث الدرامية للمسلسل، شخصية جعفر العمدة.

مسلسل "العمدة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.