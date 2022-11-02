دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين: “كرامتي فوق كل شيء”

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 12:50 صباحاً - رفضت الفنانة المغربية دنيا بطمة تشبيه أزمتها مع زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك، بأزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وعلقت دنيا بطمة على فيديو متداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأزمة التي تمر بها شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أنها فنانة كبيرة ومحبوبة وتربت على أغانيها.

وقالت دنيا بطمة: “شيرين فنانة محبوبة وكبرت على أغاني جرح تاني وكبرت عليها أنا بصراحة وكنت بتعجبني أنا بزاف وبتابع ألبوماتها”.

وتابعت: “كنت أتمنى عمرها ما تنداس بالرجل وأتمنى أنها تكون إنسانة قوية أتمنى لها يا رب الشفاء وترجع لجمهورها لان جمهورها هو السند بعد الله سبحانه وتعالى وأسرتها أتمنى أنها ترجع لعقلها إن شاء الله”.

ورفضت المقارنة بينها وبين شيرين مشيرة إلى أنها لا تقبل هذه الأمور قائلة: “انا ما اقدرش كرامتي فوق كل شيء إلا كرامتي أنها تتهان وتندس مقدرش وما اسمحش هذا الشيء”.