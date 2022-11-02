شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى ومايان السيد ومشاهير الفن يحتفلون بـ"هاشتاج جوزنى" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم فيلم "هاشتاج جوزني" بالعرض الخاص للعمل مساء اليوم الثلاثاء داخل إحدى دور العرض السينمائية بالقاهرة.

وحضر العرض الخاص نجوم الفيلم أمير المصري ومايان السيد ودينا والمطرب آبو، والمؤلف محمد سمير مبروك والمخرج عصام نصار، وغيرهم من المشاركين في العمل والمشاهير، كما حضر أيضا الممثل آدم الشرقاوي لتهنئة فريق العمل.

وتدور أحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

وكان المطرب أحمد سعد، قد طرح أغنية جديدة بعنوان "ليه بدارى" من فيلم "هاشتاج جوزنى"، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.









