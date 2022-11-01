شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة مديحة حمدى الصحية.. تجرى عملية جراحية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مديحة حمدى تفاصيل حالتها الصحية بعد أن أنباء عن تدهورها، وقالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا بخير.. وأجرى عملية المرارة الخميس المقبل بعد توصيات من الأطباء". وأضافت مديحة حمدى: "أسأل الله الشفاء بفضل دعواتكم ورضاكم عني".

وكانت الفنانة مديح حمدى أوضحت أسباب ابتعادها عن الظهور فى أعمال الدراما والسينما، قائلة لـ"الخليج 365" إن السبب الأول جاء بعد وفاة زوجها وهو ما سبب لها صدمة كبيرة، خاصة أنه كان يتولى كافة تفاصيل حياتها ويشعرها بحالة كبيرة من الأمان، وأيضا عدم وجود العديد من الأدوار التي تناسبها، فمعظم الكتاب كما تقول يهتمون أكثر بأدوار الشباب ولا يقدمون أدوار جيدة للممثلين الأكبر عمرا، ثم فكرة ارتدائها الحجاب التي قيدتها بعض الشىء.

وبعد ارتداء الحجاب التقت مديحة حمدى الشيخ الشعراوى والشيخ محمد الغزالى، وكانت تفكر في اعتزال الفن في هذا التوقيت إذا أخبروها أنه محرم، ولكن الشيخ الشعراوى قال لها إن الفن مثل الكوب، لو امتلأ بالماء أو شيء حلال فهو حلال، وإذا امتلأ بالخمر مثلا يصبح حراما، ولهذا إذا ما تم توظيف الفن دون معصية ودون أن يحمل شيئا محرما يصبح حلالا، والعكس إذا كان به أي شيء محرم.