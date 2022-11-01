شكرا لقرائتكم خبر عن همام إبراهيم يقدم أغانى العندليب فى حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المطرب العراقي همام إبراهيم حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها أشهد وعلمنى حبك وآه بحبك، كما قدم عددا من أغانى الزمن الجميل منها على قد الشوق، ووحياتك يا حبيبي، وليل العاشقين.

وانطلق الخميس قبل الماضى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.