شكرا لقرائتكم خبر عن صور من كواليس برنامج أنغام خلال استضافتها بهاء سلطان قبل إذاعة الحلقة على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت جلسة تصوير النجمين أنغام وبهاء سلطان بعد الانتهاء من تصوير حلقة من برنامج أنغام المذاع على قناة dmc والمقرر إذاعتها يوم الخميس المقبل، فى تمام الساعة العاشرة مساءً.



أنغام وبهاء سلطان



أنغام وبهاء سلطان

واحتفل النجم بهاء سلطان بأغانيه الجديدة التى طرحها خلال الأسابيع الماضية، ومنها "دلوقتي عجبناكو" و"ندراً عليا"، حيث اجتمع مع صناع هذه الأغانى من الشعراء والملحنين، حيث تعاون في الأغنية الأولى "دلوقت عجبناكو" مع الشاعرة منة القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل، أما أغنية "ندراً عليا" فهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، توزيع وسام عبدالمنعم .

كما انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويجرى جاليا أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليستمر بهاء سلطان في انطلاقته الفنية الجديدة منذ انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس.