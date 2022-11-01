فن ومشاهير

سامى مغاورى: أمتع لحظة للممثل على خشبة المسرح

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القاهرة - سامية سيد - عبّر الفنان سامى مغاورى عن سعادته بعد تلقيه التحية على خشبة مسرحية "أنستونا" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، وقال: "أمتع لحظة عند الممثل لما بتشوف رد فعل الناس وهما بيحيوك فى ختام وتحية المسرح.. طاقة الحب بتخليك كل يوم عايز تمتع الجمهور أكتر وأكتر، وتديهم كل اللى يبسطهم ويخليهم خارجين من العرض سعداء".

وأضاف مغاورى فى تصريح له: "جمهور المسرح مبيجاملش، رد الفعل بيكون حى وفى لحظتها، عشان كدة هيفضل حبى للمسرح هو عشقى الأول".

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سامى مغاورى

 

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الفنان سامى مغاورى

 

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مغاورى

وتجسد دنيا سمير غانم في مسرحية "أنستونا" دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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