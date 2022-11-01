"مش مصدق اللي حصل" كيف علق ويجز على حفله الغنائي في لندن؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك مغني الراب ويجز صورا من حفله الغنائي الأخير في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق ويجز على الصور: "مش مصدق اللى حصل فى لندن، ممتن جداً للفانز والمدينة اللى حسسونى إنى في بيتي التاني، وعايز أشكر الفريق اللي قام بالواجب وزيادة عيلتنا الجديدة في لندن، أشوفكم تاني قريب"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "ياعمري"، وعلق آخر: "أسطورة".

يذكر أن مغني الراب ويجز شارك صورا من حفله في لندن على خشبة مسرح " O2 Shepherd's Bush Empire"، حيث ظهر حاملا أعلام فلسطين ومصر، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

غنى ويجز عدد من أشهر أغانيه مثل "البخت" و"دورك جاي" و"بعودة يا بلادي"، كما قدم أحدث أغنياته "أميرة" لأول مرة على المسرح. حسب "etبالعربي".

ومن ناحية اخرى يستعد ويجز، لتقديم حفل غنائي يوم 4 نوفمبر، في ساحة مركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو الأول له بعد طرح أحدث اغانيه "أميرة"، التي وصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى 6 مليون و200 ألف مشاهدة.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 350، و550، و1200 جنيه.