"هالوين طبيعي ده".. أشرف عبد الباقي ينشر صورة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أشرف عبد الباقي جمهوره ومتابعيه صورة كوميدية تعليقا على سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق الفنان أشرف عبد الباقي على الصورة قائلا: "لما تنزل وتلاقي المطر بيفاجئك"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "هالوين طبيعي ده"، وعلق آخر برمز "قلب أحمر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي مسلسل "أنا وهي"، وشارك في بطولته: هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمود البزاوي، محمد ثروت، سلوى محمد علي، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.