نجوم الفن بصحبة نجيب ساويرس في احتفالية افتتاح أحد المشاريع

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص المهندس نجيب ساويرس، والمطرب تامر حسني، على حضور حفل افتتاح المشروع الخاص برجل الأعمال تامر يحيى، الذي يعد أكبر مركز تجميل في الشرق الأوسط وبمشاركة خبراء عالميين مثل چو رعد، وفادي قطايا، وموزان كلينيك، والذي أُقيم في الشيخ زايد وضم نخبة كبيرة من نجوم مصر ورجال وسيدات الأعمال في مصر.

ومن ضمن الحضور زوجة النجم تامر حسني، بسمة بوسيل حيث ذهبوا إلى الافتتاح لدعم شريك نجاح تامر حسني، ومدير أعماله تامر يحيى، وقال حسني،

عن حضوره: "أنا فخور جداً بالمجهود الذي بذله تامر يحيى، في مشروع ضخم مثل هذا في مصر، وسعيد بأنني كنت السبب الرئيسي في سفره من أمريكا إلى مصر،

واستقراره هنا لإيماني الشديد في قدراته ومهاراته".

وقدم تامر حسني، في الحفل الذي كان بمثابة المهرجانات العالمية مجموعة كبيرة من الأغاني وسط صيحات وهتافات الحاضرين، مثل" هدلعني"، " حلو المكان"، " كل مرة"، " بنت الايه" و" اختراع".

وخلال كلمته شرح تامر يحيي، كيفية استفادة المرأة المصرية من هذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية في مجال التجميل في مصر حيث يضم أحدث التقنيات العالمية بدون تدخل جراحي من فرنسا وبيروت.

كما حرص تامر، على توجيه الشكر إلى كافة الحضور من مصر ولبنان وقدم شكر خاص للمهندس نجيب ساويرس، على حضوره، والشركات المنظمة والراعية للحفل وشركاء النجاح من رجال وسيدات الأعمال.

وتخلل الحفل فقرة فنية للفنانة اللبنانية كارولين كرم، التي قامت بتقديم استعراض عالمي خلال فقرتها والتي انتهت بعرض مبهر للألعاب النارية من الفنان أحمد عصام.

ومن أبرز الحاضرين المهندس أحمد صبور والإعلامية بسمة وهبة، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانين "آيتن عامر، وإيمان العاصي، وشادي شامل"، ونخبة كبيرة من سيدات الأعمال والإعلاميين المصريين واللبنانيين.