خالد النبوي يكشف موعد عرض مسلسل "النزوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره ومتابعيه بوستر ترويجي لمسلسله الجديد "النزوة"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق الفنان خالد النبوي على البوستر قائلا: "النزوة، عمر شاهين، 3 نوفمبر، تلفزيون شاهد".

مسلسل "النزوة" إخراج أمير رمسيس في تجربته الإخراجية الأولى بعالم التليفزيون، وهو من بطولة خالد النبوي، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي، نور محمود، سالي شاهين، مراد مكرم، رمزي العدل، جهاد عصام.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مسلسل "راجعين يا هوا" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته: وفاء عامر، نور النبوي، هنا شيحة، نور، أنوشكا، إسلام إبراهيم.