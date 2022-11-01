شاهد.. أحدث ظهور لـ أصالة وزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها بصورة تجمعها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت أصالة وزوجها في الصورة داخل "سيارة" في أحدث ظهور لهما.

من ناحية أخرى طرحت الفنانة السورية أصالة نصري فيديو كليب أحدث أغانيها "الرحلة"، وذلك عبر جميع منصات الموسيقى.

‎أغنية "الرحلة" من كلمات منة عدلي القيعي،‎ لحن إيهاب عبدالواحد، ‎توزيع، أحمد طارق يحيى، ‎أكورديون وائل النجار، ‎كيبورد أسامة الصغير، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.