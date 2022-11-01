شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار فى شهر لفيلم الأنيميشن The Bad Guys عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأنيميشن The Bad Guys بـ مليون دولار في خلال شهر، بدور العرض المختلفة حول العالم، لتصل مجمل الإيرادات إلى 248 مليونًا و48 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 22 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures

وأنقسمت الإيرادات بين 96 مليونًا و936 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و151مليونًا و112 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

فيلم The Bad Guysيدور بعد حياة من السرقات الأسطورية، تم القبض على المجرمين سيئي السمعة السيد وولف والسيد سنيك والسيد بيرانها والسيد شارك والسيدة تارانتولا، ولكن لتجنب عقوبة السجن، يجب على الخارجين عن القانون أداء خدعهم الأكثر صعوبة، من ثم يصبحون مواطنين نموذجيين، وذلك تحت وصاية معلمهم، البروفيسور مارمالاد، ومن هنا تنطلق العصابة المشبوهة لخداع العالم بأنهم أصبحوا جيدين.

ويقوم ببطولة فيلم The Bad Guys كل من سام روكويل، أوكوافينا، أنتوني راموس، مارك مارون، كريج روبنسون، زازي بيتز، اليكس بورستين، ريتشارد أيواد، ليلي سينج.

من ناحية أخرى يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، العمل من إنتاج شركة Universal.ويصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid