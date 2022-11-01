شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلجيكا يكشف موقف لوكاكو النهائي من اللحاق بكأس العالم القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، عن إصابة المهاجم الدولي روميلو لوكاكو الأخيرة مع ناديه إنتر ميلان، حيث أكد أن إصابة اللاعب غير مبشرة على الإطلاق، بعدما تلقي بعض المعلومات من النادي الإيطالي حول إصابة اللاعب، والذي من المرجح عدم عودته قبل بداية عام 2023 القادم.

وأعرب مارتينيز عن أسفه الشديد لإصابة اللاعب، لا سيما أنه يعد أحد قوام الفريق الأساسي لديه، رفقة كلًا من لاعب الوسط كيفن دي بروين، والحارس تيبو كورتوا، من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، مما قد يعني غيابه عن المونديال القادم تغيير خطة الفريق تمامًا، لأن اللاعب من اللاعبين التى لا تعوض لديه.



هل يمتلك لوكاكو فرصة للحاق بالمونديال؟

وأفادت صحيفة سبورت الإيطالية أن فرص لحاق اللاعب بالمونديال القادم تكاد تكون شبه منعدمة فى الفترة المقبلة، خاصة أن إصابة اللاعب الأخيرة قوية بعض الشئ، إضافة إلى أن الوقت لن يكون كافى لشفاء الكامل بالشكل الكامل، مع وضع فى الإعتبار إمكانية لحاق اللاعب ببعض الأدوار الإقصائية حال تخطي المنتخب البلجيكي لدور المجموعات، إذا تواجد فى قائمة المنتخب.



موقف هازارد من تعويض غياب لوكاكو

ويبدو أن تصريح المدرب الأخير بتغيير طريقة اللعب بأكملها حال غياب لوكاكو عن المونديال، تستبعد فكرة تواجد هازارد فى مركز المهاجم الصريح، والذي لجأ لها المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي مع اللاعب فى العديد من المباريات هذا الموسم، ولكن اللاعب لم يثبت كفائته فى هذا المركز الجديد.