شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عروض أفلام مهرجان أيام قرطاج السينمائية بالسجون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته ال 33، انطلاق عروض أفلام المهرجان في السجون، حيث تتيح إدارة المهرجان عروض الأفلام للمساجين إيمانا بحقهم في المشاهدة ومتابعة السينما.

كما تم افتتاح قسم "فوكيس إسبانيا" للدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، فيما تم افتتاح معرض الصور بعنوان "العالم كما يراه فليني" في فرع من قسم "رؤى متوسطية" الذي يعتبر قسما جديدا في برمجة الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، بشراكة أكاديمية الفنون بقرطاج و الأكاديمية المركزية.

تشهد مسابقات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دروته الـ 33، مشاركة 5 أفلام مصرية فى مختلف المسابقات.

ويتنافس فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أفلام تحت الشجرة إخراج أريج السحيرى من تونس وحلة من إخراج نادر الرحمونى من تونس والثائرون من إخراج أميل شجيفي من تونس وأنظر الى النجوم من إخراج دافيد كونستانتين من جزر الموريس وما بعد الحياة من إخراج أنيس جاد من الجزائر، وجراح الطفولة من إخراج موسى سان يابسا من السنغال، ووراء الباب من إخراج مانع عدي من العراق ومعبد الفرح إخراج جان أودوتان من البينين والطريق من إخراج عبد الحميد عبد اللطيف من سوريا والعبد عبد الإله الجوهري من المغرب، وقسم الرسل من إخراج سايدو بوندوان من بوركينافاس وشرف من إخراج سمير نصر من مصر.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيشارك كل من "حارس العوالم" و"دنايد اكسس" و"حكايات البيت الأرجواني" و"بطاطا" و"مامي لامولا" و"لعزيب" و"فاريترا" و"لا توجد طرق بسيطة الى البيت" و"حضانة ليلية" و"عشرون سنة بعد" و"نحن الطلبة" و"الإعادة والتشغيل".



