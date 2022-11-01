شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يعتذر عن فيلم " الملجأ " مع أحمد عز وشريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر النجم ماجد الكدوانى عن المشاركة في بطولة فيلم "الملجأ" للنجم أحمد عز وتأليف وإخراج شريف عرفة، وذلك بسبب عدم مناسبة مواعيد التصوير معه نظراً لارتباطه بأعمال أخرى، ويعمل مخرج العمل على اختيار نجم آخر للدور إضافة إلى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

وكان ماجد الكدوانى قد تعاون مع أحمد عز والمخرج شريف عرفة مؤخراً في فيلم " الجريمة" الذى عرض فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى الماضى، وشارك في بطولته حمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، نور محمود، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، الطفل آدم وهدان وعدد آخر من الفنانين.

ويعرض لماجد الكدوانى حالياً في السينمات فيلم "فضل ونعمة" ويشارك في بطولته هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.