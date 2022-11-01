شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى ومحمد عبد الرحمن يبدآن التحضير لمسلسل "موعد على الغداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجمان كريم فهمى ومحمد عبد الرحمن التحضير لأحدث مسلسلاتهما موعد على الغداء (اسم مؤقت)، والذى يتكون من 15 حلقة ومن المقرر أن يعرض فى سباق دراما رمضان 2023.

وعبر محمد عبد الرحمن عن حماسه لخوض تجربة العمل على المسلسل وصرح: "المسلسل يجمعنى لأول مرة مع المخرج كريم العدل والفنان كريم فهمى ومتحمسون لهذا التعاون، وسعيد أن يجمعنا عمل واحد وأتمنى أن يُعجب الجمهور".

المسلسل من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج كريم العدل، إنتاج كريم أبو ذكرى، ومن المتوقع أن يعلن عن باقى أبطال العمل خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن محمد عبد الرحمن، عرض له مؤخراً في دور العرض فيلم "الدعوة عامة" الفيلم تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

وكان آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "أزمة منتصف العمر" ولم يعرض حتى الأن، تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمى قصة حب.