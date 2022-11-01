شكرا لقرائتكم خبر عن علا رامي: قفلت باب الجواز.. مش عايزة حاجة تنغص عليا عيشتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة علا رامى مؤشرات البحث على "جوجل" بعد آخر ظهور إعلامى لها كشفت فيه عن موقفها من الزواج مرة أخرى، مُشيرة إلى أن تلك الفكرة بعيدة تماماً عن تفكيرها، مُضيفة:" قفلت باب الجواز، وفكرة الجواز مبقتش موجودة بالنسبه لي، مش عايزة حاجة تنغص عليا عيشتى".

وقالت الفنانة علا رامي، إنها اضطرت لبيع ذهبها بالكامل، وقامت بوضعه كوديعة بنكية لكى تستطيع الإنفاق من عائده، مُؤكدة:" مبحبش استلف".

وأضافت أنها عانت كثيرًا مع أحد أزواجها بسبب ثقتها المطلقة به، مشيرة إلى أنها قد وقعت له على وصل أمانة، لكنه استغل ذلك، وقام بتحرير محضر ضدها، لدفع المبلغ الموجود بالإيصال، وبالفعل دفعت له تلك الأموال، لتجنب الدخول فى صراع القضايا.

وفى سياق آخر، شاركت علا رامى مؤخراً فى مسلسل "البيت بيتي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ خالد مرعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم سامي، أحمد عبدالوهاب، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سامى مغاوري، نشوى علي، إيمان الشريف.