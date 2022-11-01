أول تعليق لـ جنات بعد حفلها في دار الأوبرا المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة جنات عن سعادتها بعد إحياء حفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الإثنين، ضمن فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمُقام على مسرح النافورة.

ونشرت جنات صورًا لها من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "كانت من أجمل الحفلات اللي عملتها في حياتي، شكرًا جمهوري الرائع أسعدتوني، شكرًا دار الأوبرا المصرية".

واستقبلت جنات باقة من الورود من الجمهور، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، موجهة الشكر للقائمين عليه، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة

وغنى ملحم زين في فاصله الغنائي باقة متنوعة من أشهر وأجمل أغانيه والتي أطربت الجمهور، الذين تفاعلوا معه، كما عبر عن فخره بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.