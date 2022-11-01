مصطفى قمر يكشف حقيقة خطوبة نجله من مايان السيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

كشف الفنان مصطفى قمر حقيقة خطوبة نجله الفنان الشاب تيام قمر، من الفنانة مايان السيد.

وقال قمر، خلال لقائه في برنامج "et" بالعربي: "كل الكلام ده كلام فارغ وإشاعات، تيم يتعامل مع كل صديقاته فى الوسط الفنى على أنهم أخواته".

وأضاف مصطفى قمر: " أنا مبسوط أن تيم مركز الأيام دى إنه ينجح ويكون من نجوم الصف الأول".

يذكر أن آخر أعمال تيام مصطفى قمر هو مسلسل "دوبامين" من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، بسنت شوقى، بسنت السبقى، أحمد عبد المجيد وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي بمناقشة عالم السوشيال ميديا وتأثيره على حياة الناس.