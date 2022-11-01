"مش رجولة" كانت البداية.. تفاصيل زواج إلهام عبدالبديع ووليد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة إلهام عبد البديع، قوائم تريند موقع البحث جوجل، بعد ساعات من احتفالها بزفافها والملحن وليد سامي، في حضور الفنان حمادة هلال، والمطرب إيساف.

الفنانة إلهام عبدالبديع، احتفلت الأحد الماضي بعقد قرانها والملحن وليد سامي، بعد ما يقرب من العام على التقلبات التي مرت بها قصة الحب الذي جمعت العروسين.

الملحن وليد سامي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بدأت قصة الحب بيننا داخل أحد الاستديوهات، بعد مشاركة إلهام في مسلسل (يبقى الأثر)، في نهاية عام 2021، إذ شجعتها على تقديم أغنية (مش رجولة)، التي طرحتها إلهام وهي من ألحاني، وكلمات محمود عليان، وتوزيع روبرت كمال".

وأضاف: "تمت الخطوبة بعد طرح الأغنية في أواخر يناير 2022، في جو عائلي، قبل الإعلان عنها رسميا مع احتفالنا بعيد الحب، وقمت بالاتفاق مع الصديق المطرب إيساف، على إعداد مفاجأة لها، والكشف عن خطوبتنا خلال حضورنا حفل أحياه في ساقية الصاوي".

في مارس 2022، طرحت إلهام، ثاني أغانيها "ماشية خايفة"، من كلمات وألحان أحمد طناني، وتوزيع عبد الوهاب الرافعي، وإخراج عمرو فاروق.

الفنانة إلهام عبد البديع، بعد 3 شهور من احتفالها بالخطوبة، في مايو الماضي أعلنت في مايو الماضي، فسخها وكتبت عبر حسابها على فيسبوك": "كل شيء قسمة ونصيب أنا بعلن الانفصال أنا والملحن وليد سامي.. الحمد لله على كل حاجة وربنا يكتبله الخير".

و أعلن الملحن وليد سامي، يوم الأحد الماضي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن عقد قرانه والفنانة إلهام عبد البديع، وكتب ،:" الحمد لله كتبنا الكتاب".

إلهام عبد البديع، شاركت في حكاية "يبقى الأثر"، من مسلسل "إلا انا"، فكرة الكاتب يسرى الفخراني، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، ومحمد التاجى.وتعاون الملحن وليد سامي مع مجموعة من نجوم الأغنية، منهم أحمد سعد، ومروة ناجي، وأحمد شيبة، ومحمد شاهين، وعمر كمال.