مقتل مغني الراب "تيك أوف" في حادث إطلاق نار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قتل مغني الراب "تيك أوف" عن عمر ناهز الـ28 عامًا وهو عضو فرقة "ميجوس" إثر حادث إطلاق نار اليوم الثلاثاء، بعد شجار اندلع في صالة بولينج في هيوستن الأمريكية.

وأعلنت شرطة المدينة، مقتله بعد حادث إطلاق نار في صالة بولينج، ولم تسجل الحادثة وفيات أخرى.

وذكرت الشرطة أن حراس الأمن بالمنطقة سمعوا إطلاق نار كثيف نتج عنه وفاة واحدة وإصابة شخصين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يعرف بعد مطلق النار الذي تسبب في الحادث.

وقال موقع "TMZ" إن شجارًا اندلع في صالة بولينج بمجمع ترفيهي في مدينة هيوستن، أثناء لعب النرد أسفر عن مقتل مغني الراب "تيك أوف" برصاصة في الرأس.