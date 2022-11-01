بعد مطالبات بإقالة مصطفى كامل.. أول تعليق من وكيل نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعرض الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، للهجوم عبر مواقع التواصل، ووصل الأمر إلى حد تدشين هاشتاج تحت عنوان "إقالة مصطفى كامل"، بالتزامن مع المؤتمر الذي عقده أمس الإثنين مع مطربي الراب.

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على الهاشتاج الذي انتشر عقب فرض عقوبات مالية على مطربي الراب عفروتو ومروان بابلو، وإيقاف تصاريحهم وجميع مطربي الراب.

أبو اليزيد قال: "أولا الفنان مصطفى كامل نقيبا للمهن الموسيقية بإجماع من أعضاء الجمعية العمومية في انتخابات موثقة وثانيا النقابة مع النقيب اتبعت كل الإجراءات وفقا لقوانين ولوائح لتصحيح المسار، حرصا على مصالح كافة أعضائها".

وتابع: "كل الإجراءات التي تمت الهدف منها ليس المنع، بل بالعكس فتح النقيب الأبواب أمام الجميع، استمعنا وأوضحنا الموقف، وقلنا الضوابط، وتفهموا ووقعوا على الإلتزام، عن قناعة أن القرارات هدفها تنظيم العمل، خاصة مع معاناة العديد من العازفين من قلة فرص العمل، في ظل ظروف اقتصادية، ولهذا كان لابد من التمسك بشروط وجود الفرقة الموسيقية".

الفنان مصطفى كامل، أعلن عقب المؤتمر الذي عقده مع مطربي الراب، عن مجموعة من القرارت، وهي كالتالي:

- عدد الفرقة الموسيقية المصاحبة لفن الراب 6 أعضاء غربيين كـ تكوين أساسي للفن الغربي: الكيبورد، البيز جيتار، ليد جيتار، درامز، بركشن، جيتار إسباني، من غير رق ولا عود، إلى جانب المؤثرات الصوتية المصاحبة لفن الراب"، موضحا "تراكك كل اللي إنت بتشتغل بيه، ومتع مصر، واحصدوا جوائز كبيرة، بكلمة حلوة وفن حلو بلا إضرار لناس عاشت عمرها بمهنة العزف".

- ثانيا السماح بالعمل كما هو عليه بمن لم يقم بعمل البروفات اللازمة حتى الآن؛ حفاظا منا على عدم ظهوره والفرقة الموسيقية بشكل غير لائق، واحتراما منا جميعا لكافة التعاقدات التي سبقت قرارات النقابة العامة حتى تاريخ 1 ديسمبر المُقبل، شريطة التوقيع على إقرار، والتعهد اللازم بالحفاظ على ريادة الفن المصري والقوام الموسيقي وعددهم 6 أفراد.

الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تحدث خلال اللقاء الذي شهد حضور مطربي الراب، عفروتو، أبيوسف، مروان موسى، قال "أقر أمامكم أن كل الشباب وصغار السن يحبونكم، ويسعدنا أن كل الألوان الغنائية تكون موجودة، نحن في مجتمع واحد وأنتم شباب بفكر حديث، وفي الفترة الأخيرة كان هناك خلل بموضوع الكلمة، وانحراف في بعض الألفاظ، ونسعى لضبط هذا الأمر".

وأضاف: "بقالي 3 أيام بسببكم مش بنام، وقولوا للفانز يبطلوا يشتموني، عايزين شكلنا يكون ملتزم وبلدنا تفضل أم الفنون حتى لو تنوعت وتم تحديثها تفضل مصر أم الفنون، لما قعدت معاكم، فيه منافسات من دول شقيقة عربية وأجنبية، احنا فرحانين جدا بيكم وعايزينكم تفضلوا متفوقين، حقكم عليا لو انا مش منتمي لفن الراب ولكن الفن أذواق".