ميار الببلاوي: "نشوى مصطفى خلتني أتحجب وقالتلي اللي باقي البيت والعيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن تفاصيل خلافها مع الفنانة نشوى مصطفى مشيرة إلى أنها كانت من أقرب صديقاتها في الوسط الفني.

وقالت "الببلاوي" خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم": “كانت صاحبة عمري وكنا بادئين مع بعض، واشتغلت معاها كتير وكنت بعتبرها صاحبة عمري، لدرجة أنها كانت ورا قرار اتخاذي الحجاب، خلتني أتحجب وهي كملت في الوسط الفني".

وأضافت: "خطيبي اللي هو وائل أبو ابني حاليا كان عايزني أسيب الوسط الفني وكل شوية يعملي مشاكل وحتى أنا كمان كنت بفكر أتحجب.. فكلمتها حكتلها ونصحتني وقتها بمنتهى الشفافية والأمانة إني أتجوز وأعمل بيت وقالتلي وإيه يعني احنا ناس لو اختفينا مش هيتحس بينا والموضوع أصلا مش بيستمر وكام سنة والجمهور مش هيعرفنا ولا هيتعامل معانا، اللي باقي البيت والعيال، حتى أنا روحت قعدت أفكر في كلامها وخدت قرار الجواز والحجاب، فأنا طول عمري بقدرها أنها نصحتني بحاجة زي كده، وهي على فكرة نشوى مصطفى"

وتابعت: "بس لما حصل موقف بينا أنا جالي ذهول، متخيلتش أن الشخصية الخدومة واللي صاحبة صاحبها زي نشوى تعمل معايا كده، هي قلبت عليا والدنيا اتقلبت وابتدوا الإخوان واللجان الالكترونية يستلموا الموضوع، لما اتكلمت أيام الكورونا عن دينا الراقصة لما قالت إن إحنا بنضحي بنفسنا عشان ننزل نصور ونسعدكم في رمضان".

وأكملت: "فـ أنا كان في دماغي وقتها لا أنتي متنزليش ومتعرضيش نفسك للخطر، رمضان هيجي سواء أنتي عملتي عمل درامي أو لا، لكن مش مشكلة لو رمضان جه من غير مسلسلات، وهو شهر عبادة وطاعة مش مشكلة اتفرجنا على مسلسلات أو لا، إيه الغلط في اللي أنا قولته، هو ده وجهة نظري".

وأردفت ميار: "أنا كلمت نشوى بعدها وصفينا الموضوع وهي قالتلي أنا مش قصدي".

يذكر أن ميار الببلاوي ممثلة ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، وارتدت الحجاب.